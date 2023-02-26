Mccarthy Ofori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mccarthy Ofori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mccarthy Ofori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mccarthy Ofori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mccarthy Ofori 3 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mccarthy Ofori Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına 25 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Mccarthy Ofori'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mccarthy Ofori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mccarthy Ofori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mccarthy Ofori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mccarthy Ofori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Eleven Wonders

25 Ekim 2021 yılında Dreams FC

Mccarthy Ofori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mccarthy Ofori şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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