Mckenzie Pauley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mckenzie Pauley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mckenzie Pauley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mckenzie Pauley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mckenzie Pauley 9 Mayıs 2003 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mckenzie Pauley Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mckenzie Pauley'nin Crusaders FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mckenzie Pauley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mckenzie Pauley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mckenzie Pauley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mckenzie Pauley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağustos 2020 yılında Armagh City FC

27 Eylül 2021 yılında Crus. FC U20

1 Temmuz 2022 yılında Crusaders

Mckenzie Pauley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mckenzie Pauley şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.