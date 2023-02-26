Mduduzi Mdantsane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mduduzi Mdantsane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mduduzi Mdantsane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mduduzi Mdantsane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mduduzi Mdantsane 13 Aralık 1994 tarihinde Leandra, Mpumalanga şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mduduzi Mdantsane Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mduduzi Mdantsane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mduduzi Mdantsane'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mduduzi Mdantsane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mduduzi Mdantsane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mduduzi Mdantsane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mduduzi Mdantsane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Baroka FC

23 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2020 yılında Cape Town City

Mduduzi Mdantsane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mduduzi Mdantsane şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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