MEB 30 bin tablet dağıtımı ne zaman? MEB ücretsiz tablet başvuru formu

Koronavirüs salgınındaki vaka artışları dolayısıyla yüz yüze eğitimler yıl sonuna kadar online olarak yapılması kararlaştırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kapsamda öğrencilere toplamda 30 bin tablet dağıtacakları müjdesi verdi. Müjdeli haberin açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler ücretsiz tablet dağıtımı için başvuruların nereye yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki 30 bin tablet dağıtımı nasıl yapılacak, kimlere verilecek, nasıl başvuru yapılıyor?

MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;

"Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen 60 bin tablet bilgisayarı, resmî veriler ışığında hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisine göre öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdığımızı daha önceden sizlerle paylaşmıştık.

Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz."

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz tabletler, il müdürlükleri tarafından resmi veriler üzerinden belirlenerek ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmaktadır.

Ücretsiz tablet başvurusu için herhangi bir yere başvurulmamaktadır. Öğrencilere okulları tarafından ücretsiz tablet dağıtımı gerçekleştirilmektedir.

Bu doğrultuda, okullar tarafından, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

BAĞCILAR BELEDİYESİ TABLET KAMPANYASI

Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapılamaması üzerine ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. Aşağıdaki link üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

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