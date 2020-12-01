MEB açıkladı: Açıköğretim ortaokul ve lise sınavları ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, bulaş riskini en aza indirgemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, hafta sonu yapılması planlanan açık öğretim sınavlarını ertelediğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılması planlanan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarının ertelendiği, sınav tarihlerinin ilerleyen zamanlarda duyurulacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.