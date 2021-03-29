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  3. MEB açıkladı! Kalıcı uzaktan eğitimde 'Ters yüz' eğitim modeli uygulanacak

MEB açıkladı! Kalıcı uzaktan eğitimde 'Ters yüz' eğitim modeli uygulanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk salgından sonra da uzaktan eğitimin hayatımızda kalıcı olacağını açıklamıştı. Buna göre pandemi sonrasında da uzaktan eğitimin materyalleri EBA üzerinden yayınlar ile kullanılacak . İşte sürecin tüm ayrıntıları...

MEB açıkladı! Kalıcı uzaktan eğitimde 'Ters yüz' eğitim modeli uygulanacak

1 yılı aşkın süredir devam eden koronavirüs salgını şüphesiz en çok eğitim öğretimi sarstı. Alınan son karara göre dersler hem uzaktan hem yüz yüze verilmeye başladı. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir açıklamasında salgın sonrasında da uzaktan eğitim altyapısının kalıcı olarak kullanılacağı hibrit bir eğitim modelinden bahsetmişti. Sabah'ın haberine göre, MEB, dünyada 'Flipped Learning' olarak bilinen 'Ters yüz' eğitim modeli üzerinde çalışıyor.

Türkiye'de uygulanacak olan bu model ile ezberci sistemden uzaklaşılarak öğrencinin problem çözme ve eleştirel düşünmesini teşvik eden sistem uygulanacak.

EBA'DAN ANLATILACAK, SINIFTA UYGULANACAK

Öğrenciler derslerini EBA'da görecek, söz konusu derslerden öz hazırlık yapılacak, sorular çıkartacak ve sınıfta öğretmenleriyle beyin fırtınası yapacak. Böylelikle de ders konuları içselleştirilecek ve öğrenme daha etkin gerçekleşecek.

Flipped Learning nedir? Ters yüz eğitim nasıl yapılacak?Flipped Learning nedir? Ters yüz eğitim nasıl yapılacak?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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