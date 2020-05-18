MEB açıkladı! Uzaktan eğitim ne zamana kadar sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada uzaktan eğitim sürecinin 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar süreceği belirtildi.

19 HAZİRAN CUMA GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir."

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürecin devamı ile ilgili detayların paylaşılacağına da yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yeni kararları açıkladı