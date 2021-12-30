Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim kurumlarında kadrolu öğretmenlik görevi yapanlar için, alan değişikliği takvimini resmi internet adresinden yayınladı. Buna göre, kadrolu öğretmenlerin hangi tarihler arasında alan değişikliği yapabilecekleri bildirildi. İşte, MEB alan değişikliği ne zaman 2022? Öğretmen alan değişikliği takvimi 2022 soru ve konu başlıklarının detayları...

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN 2022? ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ 2022

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.

Resmi internet adresinde yapılan açıklamada, "Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi yayımlandı.

Buna göre, ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek. " ifadeleri yer aldı.