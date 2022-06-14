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MEB bu yıl ilk kez 4 farklı yaz okulu açacak

17 Haziran'da karne alacak öğrenciler için yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde yaz okulu açılacak. Destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra 4 farklı yaz okulu açacak.

MEB bu yıl ilk kez 4 farklı yaz okulu açacak

BİLSEM yaz okulu öğretmen başvurusu 13 Haziran ve 17 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Öğrenci başvuru işlemleri ise 25 Haziran-2 Temmuz arasında alınacak.

 

MEB bu yıl ilk kez 4 farklı yaz okulu açacak

4 FARKLI YAZ OKULU AÇILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra 4 farklı yaz okulu açacak.

Temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara yönelik, ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden açılacak yaz okullarına başvurular, 15-18 Haziran'da alınacak.

Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak.

MEB bu yıl ilk kez 4 farklı yaz okulu açacak
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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