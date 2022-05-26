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'MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları' İlk ve ortaokul öğrencileri için hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve ortaokul öğrencileri için "MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları"nı hazırladı.

'MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları' İlk ve ortaokul öğrencileri için hazırlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hazırlanan etkinlik setinin iki kitaptan oluştuğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli kaynaklarla öğrencileri her zaman desteklediklerini ifade etti. Özer, öğrencileri yaz tatilinde de desteklemek amacıyla bir dizi projeler ve faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

'MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları' İlk ve ortaokul öğrencileri için hazırlandı

YAZ OKULLARI AÇILACAK

Bu yaz itibarıyla bilim ve sanat merkezlerinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenciler için yaz okulları açacaklarını bildiren Özer, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğlenerek öğrenmesini sağlamak, bilim ve teknolojiye olan merakını güçlendirmek ve doğayla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla iki kitap hazırladık. İlkokul kitabında 36, ortaokul kitabında 35 konu başlığı altında okuma metinleri, etkinlikler, oyunlar ve bulmacalar yer alıyor. Kitaplarda yer alan 25 oyun ve bulmaca etkinliği, öğrencilerin çevrim içi uygulama yapması amacıyla etkileşimli olarak düzenlendi. Ayrıca 12 etkinlik de öğrencilerin daha kolay uygulama yapmasını sağlamak amacıyla videolarla desteklendi."

'MEB Çocuk Yaz Tatili Etkinlik Kitapları' İlk ve ortaokul öğrencileri için hazırlandı

Bakan Özer, kitapların 17 Haziran'dan sonra "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak erişimde olacağını duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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