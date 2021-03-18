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MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2. Dönem İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavları iptal!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2. Dönem İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavlarını koronavirüs salgını nedeniyle iptal etti.

MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2. Dönem İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavları iptal!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen resmi yazıya göre, MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2. Dönem İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

Yeni iptal kararının detayları yazıda şöyle belirtildi;

"Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede destekleme ve yetiştirme kurslarının usul ve esasları 29.08.2019 tarihli ve 15508138 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ile belirlenmiştir. İlgi (a) Yönergenin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında "Ayrıca her dönem sonunda kurs açılan tüm derslerden Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüzce 2020-2021 eğitim öğretim yılının I. ve II. dönem sonunda Destekleme ve Yetiştirme Kursları İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavları yapılması planlanmıştır. Genel müdürlüğümüzce gerçekleştirilmesi planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılı "Destekleme ve Yetiştirme Kursları II. Dönem İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı" Covid-19 Salgını sebebiyle ilgi (b) Makam Oluru ile iptal edilmiştir."

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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