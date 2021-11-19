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MEB Destekleme ve yetiştirme kursları için başvurular ne zaman? MEB Destekleme ve yetiştirme kursları hangi sınıflar için, nasıl olacak?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında 7. 8. 11. ve 12. sınıflar ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kursları açılmıştı. Bakanlık, 6. ve 10. sınıf düzeyindeki öğrenciler için de destekleme ve yetiştirme kurslarının açılacağını belirtti. Peki, MEB Destekleme ve yetiştirme kursları için başvurular ne zaman? MEB Destekleme ve yetiştirme kursları hangi sınıflar için, nasıl olacak?

MEB Destekleme ve yetiştirme kursları için başvurular ne zaman? MEB Destekleme ve yetiştirme kursları hangi sınıflar için, nasıl olacak?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde düzenleme yapıldı. Buna göre yıllık planlanan kurslar eylül ayı içerisinde, yaz dönemi kursları ise temmuzun ilk haftasında başlatılacak. Bakanlık 6. ve 10. sınıftaki öğrenciler için de destekleme ve yetiştirme kursları açılacağını ifade etti. Bu bağlamda, MEB Destekleme ve yetiştirme kursları için başvurular ne zaman? MEB Destekleme ve yetiştirme kursları hangi sınıflar için, nasıl olacak?

MEB Destekleme ve yetiştirme kursları için başvurular ne zaman? MEB Destekleme ve yetiştirme kursları hangi sınıflar için, nasıl olacak?

MEB DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının, 6. ve 10. sınıflar için destekleme ve yetiştirme kurslarına başvurular 26-29 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek.

Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 19-22 Kasım'da yapılacak.

Öğretmen başvuruları alınması 23-25 Kasım'da, öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması 26-29 Kasım'da alınacak.

Kurslar, 29 Kasım tarihinde başlayacak.

MEB Destekleme ve yetiştirme kursları için başvurular ne zaman? MEB Destekleme ve yetiştirme kursları hangi sınıflar için, nasıl olacak?

MEB DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI HANGİ SINIFLAR İÇİN, NASIL OLACAK?

2021-2022 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 7. 8. 11. ve 12. sınıflar ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kursları açılmıştı. Bakanlık tarafından  6. ve 10. sınıf düzeyindeki öğrenciler için de destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması uygun görüldü.

6 ve 10. sınıf öğrencilerin e-Kurs modülü üzerinde seçebileceği ders sayısı en fazla 6, haftalık olarak da 18 saate kadar kurs görmelerinin mümkün olabileceği belirtildi.

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