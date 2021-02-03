MEB duyurdu: DYK kurs öğrencileri kısıtlamadan muaf tutulacak

Öğrencilerin eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarının tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılması kararlaştırıldı.

MEB tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de köy yerleşim yerlerindeki ilkokul düzeyinde 6 binin üzerindeki birleştirilmiş sınıfın 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlamasının hedeflendiği belirtildi.

Fakat pandeminin seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları bazı köylerde uzaktan eğitimi önerebilecek.

Bakanlık, bunun dışında tüm bağımsız anaokullarını da 15 Şubat'ta tam zamanlı yüz yüze eğitime açacak. İstatistiklere göre, Türkiye'de anaokulu düzeyindeki 2 bin 700 kurumda 400 binin üzerinde öğrenci eğitim alıyor.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ İLKOKULLAR VE ÖZEL EĞİTİM OKULLARI 1 MART İTİBARİYLE AÇILIYOR

1 Mart Pazartesi günü itibariyle de ilkokullar tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime geçecek. İlkokul öğrencileri, eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecek. Bu kapsamda 5 milyon dolayındaki öğrencinin de yüz yüze eğitime geçmesi bekleniyor.

Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okulları ve sınıfları, aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.

Bu kapsamda, özel eğitim okullarındaki 50 binin üzerinde öğrenci, özel eğitim sınıfındaki 70 bin civarında öğrenci ve ilkokul 8 ve 12. sınıf düzeyindeki kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan 150 bine yakın öğrenci de 1 Mart'ta ders başı yapacak.

Okullar, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için de kapılarını tam zamanlı olarak 1 Mart'tan itibaren açacak. Bu öğrenciler, Bilim Kurulunun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacak.

O ÖĞRENCİLER KISITLAMADAN MUAF TUTULACAK

Ayrıca, devam eden destekleme yetiştirme kurslarına bu öğrencilerin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrenciler özel izinli sayılacak.

Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımları velilerin kararına bağlı olacak. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen veliler, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan edecek. Bu durumda çocuklar devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacak.

Salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecek.