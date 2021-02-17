Engelli Öğretmen atamaları için başvurular 15 Şubat tarihine kadar yapılmıştı. Sonuçlar ise kısa süre içerisinde açıklandı. 500 engelli öğretmen atama sonuçları belli oldu. İşte Engelli Öğretmen atama sonuç sorgulama ekranı...

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021?

Engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.

ENGELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ATAMASI YAPILANLAR NE YAPACAK?

Ataması yapılan öğretmenlerde göreve başlama işlemi sırasında istenecek belgeler şöyle;



Aday tarafından ön başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas

belgelerin aslı,



Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık 6 tane fotoğraf,



Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),



Elektronik Ön Başvuru Formu,



Ön başvuru esnasında pedagojik formasyon belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden pedagojik formasyon belgesi,



Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu

yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu,



Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,



Güncel tarihli adlî sicil kaydını gösterir belge

GÖREVE BAŞLAMAYANLAR NE YAPACAK?

Başvuru kılavuzunda yer alan bilgide göreve başlamayanlar hakkında şöyle işlem yapılacağı belirtildi;



"Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve

başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.



Yasal sürelerde göreve başlamayanlar ile beyanları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmayanların atamaları iptal edilir. Yasal süre içinde göreve başlamadığı için ataması iptal edilenler, atama tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamaz."

