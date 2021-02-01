MEB görevde yükselme 2021 ne zaman? MEB unvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak 2021?

MEB görevde yükselme ne zaman? Unvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak 2021? sorusu yanıt buldu.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI NE ZAMAN 2021?

Millî Eğitim Bakanlığı personelleri Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Atanması suretiyle 6 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan unvan değişikliği yazılı sınavı için müracaatlarını 26 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasından MEBBİS üzerinden yapmıştı. Ardından 6 Aralık'ta yapılması planlanan MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği sınavı koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Sınavın 2 ila 4 Mart 2021 tarihleri arasında e-sınav olarak uygulanmasına karar verildi.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK, ONLİNE Mİ OLACAK?

MEB unvan değişikliği sınav tarihi açıklandı. Unvan değişikliği sınavı 81 il merkezinde e-Sınav biçiminde 2-4 Mart tarihlerinde düzenlenecek.