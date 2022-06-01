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MEB LGS'ye girecek öğrenciler için duyurdu! Bu tavsiyeler sınav kaygısını ortadan kaldıracak!

Milli Eğitim Bakanlığı, 5 Haziran Pazar günü LGS kapsamında düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrencilere, önemli tavsiyelerde bulundu.

MEB LGS'ye girecek öğrenciler için duyurdu! Bu tavsiyeler sınav kaygısını ortadan kaldıracak!

MEB, LGS sınava katılacak öğrenciler için Bakanlığın internet sitesinden "Sınav İçin Öneriler" başlıklı e-Broşür yayımlandı.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan e-Broşürde, öğrencilerin süreci etkili şekilde yönetebilmeleri için tavsiyeler yer aldı.

'AŞIRI KAYGI'

Sınav kaygısının belli bir düzeyde yaşanması gerektiğini kaydeden broşürde, aşırı kaygının ise varolan potansiyeli olumsuz yönde etkileyeceği belirtildi.

MEB LGS'ye girecek öğrenciler için duyurdu! Bu tavsiyeler sınav kaygısını ortadan kaldıracak!

SINAV KAYGILARINI YOK EDECEK TAVSİYELER

Broşürde, sınav ile ilgili duyguları kontrol etmeye yönelik öneriler fiziksel, psikolojik ve akademik olmak üzere üç başlıkta sıralandı. Sınava katılacak öğrencilere dengeli ve sağlıklı beslenmeleri, yürümek, koşmak gibi egzersiz yapmaları, uyku ve dinlenmeye özen göstermeleri önerilirken, duygularını konuşarak, yazarak ya da resmederek ifade etmelerinin kaygıyı azaltacağı vurgulandı.

MEB LGS'ye girecek öğrenciler için duyurdu! Bu tavsiyeler sınav kaygısını ortadan kaldıracak!

Sınava hazırlanan öğrencilerin, tüm bu önerileri hayata geçirebilmeleri için broşürde örnek egzersizlere de yer verildi.

MEB LGS'ye girecek öğrenciler için duyurdu! Bu tavsiyeler sınav kaygısını ortadan kaldıracak!​​​​​​​

(AA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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