MEB Personel Genel Müdürü İnan'dan flaş 'telafi eğitimi' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda telafi eğitimine ilişkin duyuruda bulundu.

Yaz dönemi kapsamında arzu eden öğretmen ve öğrencilere ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkân oluşturulacağını ifade eden İnan, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden öğretmenlerin görev alabileceğini belirtti.

MEB Personel Genel Müdürü İnan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Telafi programımızın "yaz dönemi" kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir."



