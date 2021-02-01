MEB ücretsiz tablet başvuru formu ve linki: 100 bin bedava tablet başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim gören öğrenciler için tabletler olmazsa olmaz. Milyonlarca öğrenci derslerini internet üzerinden görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) maddi durumu yetersiz olan ailelerin çocuklarına ücretsiz tablet dağıtımı yapıyor. Bakan Ziya Selçuk, 500 tablet dağıtımının tamamlandığını Şubat ayında ise 100 bin adet dağıtıma başlandığını duyurdu.

100 BİN ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Selçuk, "Tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrencimize ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Ocak ayı bitmeden söz verdiğimiz gibi 500.000 tabletin dağıtımını tamamladık. Yeni hedefimiz, Şubat'ta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız." sözlerini kullandı.

İl milli eğitim müdürlükleri ihtiyaç sahibi olan öğrenciler için tespit edilmesinin ardından bizzat dağıtım süreçleri gözden geçirilecek. Dağıtımlar başvuru kriterlerine uygun bir şekilde yapılacak.

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BEDAVA TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

BELEDİYELERİN TABLET BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR

Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar. Belediyeler tarafından sağlanan tablet başvurusu için öğrenci adı soyadı, adresi bilgileri, veli bilgileri, okul sınıf bilgilerinin yazılması gerekiyor. İnternet üzerinden sağlanan başvuru formu tamamlandıktan sonra ücretsiz tablet başvuru işlemi gerçekleşiyor.