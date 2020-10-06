Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ilgili alınan yeni kararları açıklıyorSocios nedir? Socios Token nasıl alınır? Nasıl toplanır?Afrin'de PKK/YPG'li teröristlerden bombalı saldırı: 4 yaralı  Real Madrid, 40 yıl sonra ilk kez transfer yapmadı!Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, koronavirüsten ölen hastasının son sözlerini unutamıyorMEB, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul öğrencileri için fasikül yayımladıGörevlileri ateş açıp kaçmışlardı: Kaçak avcılara 23 bin TL cezaFenerbahçe, transferde gövde gösterisi yaptı!İbo Show tanıtım fragmanı yayınlandı! Ne zaman başlıyor? Hangi kanalda? Konukları kim?Suudi Arabistan'dan Filistinli mültecilere 25 milyon dolar yardım
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. MEB, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul öğrencileri için fasikül yayımladı

MEB, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul öğrencileri için fasikül yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerini pekiştirmelerini desteklemek ve farklı soru türleriyle motivasyonlarını artırmak için Alan uzmanları tarafından hazırlanan 60 çalışma fasikülü yayımladıklarını söyledi.

MEB, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul öğrencileri için fasikül yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim alan 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik  60 çalışma fasikülü hazırladı. Fasiküllerde ortaokul Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, sosyal bilgiler derslerinin sadece birinci ünitelerinden 4 bin 560 soru yer alıyor.

www.meb.gov.tr’ ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitelerinden öğrencilere sunulan fasiküllerin öğrencilerin  çalışmalarına destek olması hedefleniyor.

Çalışma fasikülleri, öğrencilerin derslerinde işleyecekleri konuları pekiştirecekleri ve farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlandı. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf düzeyinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinin her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlanan fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verildi. Alan uzmanlarınca hazırlanan 60 fasikülde; ortaokul Türkçe, matematik, fen bilimleri, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, sosyal bilgiler derslerinin sadece birinci ünitelerinden 4 bin 560 soru yer alıyor. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak fasiküllere internet üzerinden ‘www.meb.gov.tr’ ve ‘http://odsgm.meb.gov.tr’ adreslerinden erişilebilecek.

MEB, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul öğrencileri için fasikül yayımladı

DİĞER ÜNİTELERLE İLGİLİ DE ÇALIŞMA FASİKÜLLERİ HAZIRLANIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerini pekiştirmelerini desteklemek ve farklı soru türleriyle motivasyonlarını artırmak için büyük bir kaynak seferberliği başlattıklarını belirtti. Uzaktan eğitim sürecinde televizyon kanalları ve internet portalındaki ders anlatımlarını öğrencilerin daha kolay pekiştirebilmeleri ve farklı soru türleriyle anlama süreçlerini güçlendirmeleri için sundukları kaynakların çeşitliliğini artırmaya devam edeceklerini anlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız destek paketi her sınıf seviyesindeki sadece birinci üniteyi kapsıyor. Sonrasında diğer ünitelerle ilgili de çalışma fasikülleri sunacağız. Ayrıca, ilkokul ve lise seviyesinde de çalışma fasiküllerini hazırlayıp düzenli olarak paylaşacağız. Bu çalışmaları koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

MEB, uzaktan eğitim sürecinde ortaokul öğrencileri için fasikül yayımladı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT