MEB'den iddialara yalanlama: Eğitim takvimi netleşmedi
MEB tarafından söylendiği iddia edilen yüz yüze eğitimin 12 ve 8'inci sınıflar için 21 Eylül'de başlayacağı söylentisi yalanlandı. MEB yüz yüze eğitim takviminin henüz netleşmediğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen "MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu" haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Habertürk'ün, ''MEB, '12. ve 8. sınıflar 21 Eylül'de okula başlayacak. 1. ve 2. sınıfların da yüz yüze başlatılması sağlanacak. 21 Eylül'den 3 hafta sonra tüm kademelerin açılması planlanıyor. Ara sınıflar ekimde açılacak.' dedi '' şeklinde bir duyuru yayımlamıştı.
MEB'den konuya ilişkin 'asılsız haber' açıklaması geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı,"21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan, teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." dedi.
Kamuoyunun Bilgisine,— MEB (@tcmeb) August 28, 2020
21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili hangi sınıfların aşamalı ve seyreltilmiş olarak okula başlayacağı henüz netlik kazanmamıştır.
Konuyla ilgili Bakanlığımız kaynakları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica ediyoruz. pic.twitter.com/yPKKWWmEnb
MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması: 8. ve 12. sınıflar 21 Eylül'de okula başlıyor