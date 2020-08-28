MEB'den iddialara yalanlama: Eğitim takvimi netleşmedi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Habertürk Televizyonu tarafından servis edilen "MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu" haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Habertürk'ün, ''MEB, '12. ve 8. sınıflar 21 Eylül'de okula başlayacak. 1. ve 2. sınıfların da yüz yüze başlatılması sağlanacak. 21 Eylül'den 3 hafta sonra tüm kademelerin açılması planlanıyor. Ara sınıflar ekimde açılacak.' dedi '' şeklinde bir duyuru yayımlamıştı.

MEB'den konuya ilişkin 'asılsız haber' açıklaması geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı,"21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir. Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır. Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan, teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz." dedi.

Kamuoyunun Bilgisine,



21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitimle ilgili hangi sınıfların aşamalı ve seyreltilmiş olarak okula başlayacağı henüz netlik kazanmamıştır.



Konuyla ilgili Bakanlığımız kaynakları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica ediyoruz. pic.twitter.com/yPKKWWmEnb — MEB (@tcmeb) August 28, 2020

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması: 8. ve 12. sınıflar 21 Eylül'de okula başlıyor