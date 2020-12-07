Kremlin'den gözaltına alınan Rus gazeteciler için açıklama: Yakında serbest bırakılacaklarını umuyoruz!MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranıYılmaz Vural'ın doktoru açıkladı: Durumu iyiye gidiyor, normal odaya alacağızGİB uzman yardımcılığı 2020 sınavı ertelendi mi? GİB gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak?Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Survivor yeni sezonun ikinci yarışmacısı belli oldu! Öykü Çelik Survivor 2021'deAdana'da korkutan uyarı: Risk haritası kıpkırmızı oldu, tek güvenli yer mezarlıklar!Kısıtlamalara uygun tarife ile fuhuş yaptılar! 16 şüpheli tutuklandıAldatma bahanesi ile öldürülen Yasemin Aydın'ın katili tutuklandı!Türkiye sallanmaya devam ediyor! Muğla Datça açıklarında 3.7 deprem
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı

MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı

Öğretmen alan değişikliği için atama takviminin açıklandığı duyuruldu. Bugün yani 7 Aralık 2020 tarihi itibariyle alınmaya başlanan başvurular 11 Aralık’a kadar sürecek. Peki MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır? Öğretmen alan değişikliği başvuruları iki yolla da yapılabiliyor. İşte başvurular hakkında detaylar...

MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı

Öğretmen alan değişikliği atamaları için ön başvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruda başvuruların 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Peki MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır? İşte MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öğretmen alan değişikliği başvuruları "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "Elektronik Ön Başvuru Formu" aracılığıyla yapılabiliyor. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS'e işleteceklerdir.

Ön başvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

Ön başvurular (Birinci aşama) 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH VE ATAMALARI NE ZAMAN?

Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, "Tercih ve Atama" sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde "Elektronik Tercih Formu" aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen alan değişikliği boş kontenjanlar ilgili İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Sorgulama işlemini ilgili web sitesine girerek öğrenebilirsiniz.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT