MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır? MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı

Öğretmen alan değişikliği atamaları için ön başvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruda başvuruların 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacağı bildirildi. Peki MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru nasıl yapılır? İşte MEBBİS öğretmen alan değişikliği başvuru ekranı...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öğretmen alan değişikliği başvuruları "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "Elektronik Ön Başvuru Formu" aracılığıyla yapılabiliyor. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS'e işleteceklerdir.

Ön başvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.

Ön başvurular (Birinci aşama) 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH VE ATAMALARI NE ZAMAN?

Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, "Tercih ve Atama" sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde "Elektronik Tercih Formu" aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen alan değişikliği boş kontenjanlar ilgili İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Sorgulama işlemini ilgili web sitesine girerek öğrenebilirsiniz.