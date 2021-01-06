MEB'den anasınıfı ve ilkokullarda değişiklik yapılmasına ilişkin karar
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ana sınıfları ve ilköğretimlerde eğitimle ilgili düzenlemeye gitti. İlgili düzenleme, 6 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MEB yönetmelik değiştirerek, 'okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz' kuralını kaldırarak yerine uzaktan eğitimde puanlama yapılabileceği , puanlama olabileceği kararını verdi.
6 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan duyuruda okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapıldığına yer verildi. Söz konusu değişiklik şu şekilde:
MEB'DEN YENİ YÖNETMELİK
"Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
4'üncü madde neydi: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.
Bu düzenlemeye göre uzaktan eğitimde puanlama yapılabileceği , puanlama olabileceği görüldü.
Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 6 Ocak 2021