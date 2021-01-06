MEB'den anasınıfı ve ilkokullarda değişiklik yapılmasına ilişkin karar

MEB yönetmelik değiştirerek, 'okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz' kuralını kaldırarak yerine uzaktan eğitimde puanlama yapılabileceği , puanlama olabileceği kararını verdi.

6 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan duyuruda okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapıldığına yer verildi. Söz konusu değişiklik şu şekilde:

MEB'DEN YENİ YÖNETMELİK

"Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

4'üncü madde neydi: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.

Bu düzenlemeye göre uzaktan eğitimde puanlama yapılabileceği , puanlama olabileceği görüldü.

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