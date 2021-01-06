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MEB'den anasınıfı ve ilkokullarda değişiklik yapılmasına ilişkin karar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ana sınıfları ve ilköğretimlerde eğitimle ilgili düzenlemeye gitti. İlgili düzenleme, 6 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MEB'den anasınıfı ve ilkokullarda değişiklik yapılmasına ilişkin karar

MEB yönetmelik değiştirerek, 'okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz' kuralını kaldırarak yerine uzaktan eğitimde puanlama yapılabileceği , puanlama olabileceği kararını verdi. 

6 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan duyuruda okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapıldığına yer verildi. Söz konusu değişiklik şu şekilde:

MEB'DEN YENİ YÖNETMELİK

"Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

MEB'den anasınıfı ve ilkokullarda değişiklik yapılmasına ilişkin karar

4'üncü madde neydi: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmesi durumunda uzaktan eğitim yapılabilir. Ancak uzaktan eğitimde puanla değerlendirme yapılmaz.

Bu düzenlemeye göre uzaktan eğitimde puanlama yapılabileceği , puanlama olabileceği görüldü.

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 6 Ocak 2021Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 6 Ocak 2021

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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