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MEB'den bir ilk! 32 bin öğretmene hediye edilecek kitabın adı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 32 bin ilkokul öğretmenine Grigory Petrov’un ‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde’ kitabını hediye edecek.

MEB'den bir ilk! 32 bin öğretmene hediye edilecek kitabın adı açıklandı

MEB, bu yıl bir yeniliğe imza attı. Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Herkese Kitap Vakfı ile iş birliğine giden Bakanlık, binlerce öğretmene kitap dağıtacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin, bir toplumun kalkınma ve ilerlemesinin ana unsuru, özverili ve saygıdeğer üyeleri olduğunu ifade ederek şunları yazdı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ülkemizin geleceğini şekillendiren ve eğitimin temel taşı olan öğretmenlerimize Beyaz Zambaklar Ülkesinde adlı eseri hediye etmek istedik. Öğretmenlerimize rehber olmasını dilediğimiz bu kitabın öğretmenlerimizin kütüphanelerine kazandırılmasını sağlayan Herkese Kitap Vakfına katkılarından dolayı teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, mesleki çalışmalarında başarılar diliyorum."

VAKFIN GENEL BAŞKANI ŞENVER'DEN AÇIKLAMA

Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver ise çocukları emanet ettikleri öğretmenlerin en değerli hazine olduğunu belirterek, "Her yıl Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize birer kitap hediye etmek istiyoruz. Katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür ediyor, öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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