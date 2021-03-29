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MEB'den flaş açıklama: Daha önce açıklanan kriterler doğrultusunda...

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze ve uzaktan eğitim hakkında flaş bir açıklama yapıldı.

MEB'den flaş açıklama: Daha önce açıklanan kriterler doğrultusunda...

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze ve uzaktan eğitim hakkında flaş bir açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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