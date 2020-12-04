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MEB'den öğrencilere dil becerilerini geliştirecek e-kitap: Topaç

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim sürecinde ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin dil becerilerini geliştirecek eğlenceli bir kitap tanıttı. E-kitap olan Topaç, uzman akademisyenler tarafından hazırlandı.

MEB'den öğrencilere dil becerilerini geliştirecek e-kitap: Topaç

MEB, koronavirüs salgını nedeniyle derslerini uzaktan alan öğrenciler için  Türkçe öğrenirken "dinleme, okuma, konuşma ve yazma"dan oluşan dört temel dil becerisinde daha başarılı olmalarını sağlayacağı Topaç adından bir e-kitap hazırladı. içeriğinde hikaye edici, bilgilendirici ve şiir gibi farklı türlerde 10 metin bulunan Topaç öğrencileri teşvik edici özellik taşıyor.

Metin sonunda yer alan sorular, çocukları alışılmış olay sırasına göre sorulan sorulardan farklı olarak 5 basamaklı düşünmeye teşvik ediyor. Bu yolla öğrencilerin "okuduğunu basit olarak anlama, yeniden organize etme, çıkarımlar ve değerlendirme yapma, memnuniyetini anlatma" gibi üst düzey becerilerini geliştirmek hedefleniyor. Bu kapsamda tüm sorular öğrencilerin sıkılmadan cevaplayacağı şekilde oluşturuldu.

ZEKA GELİŞTİRİCİ ETKİNLİKLER

Kitapta yabancı dil öğretiminde sıklıkla kullanılan görev temelli yaklaşım, ana dil öğretimine de uygulandı. "Topaç"ta öğrencilerin Türkçeyi kurallarına ve anlam derinliğine uygun şekilde kullanması için "Yazarlığa giriş" adı altında bir bölüm de bulunuyor. Öğrencilerin metinleri okuduktan sonra "afiş, pankart çalışması, drama" gibi etkinliklerle kendi düşüncelerini çok daha rahat ifade etmelerine olanak tanınıyor. Hikayeyi kendi gözünden yeniden düzenlemek ve haber metni yazmak gibi farklı metinler tasarlamak da eğlenceli etkinlikler arasında yer alıyor.

MEB'den öğrencilere dil becerilerini geliştirecek e-kitap: Topaç

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, çalışmanın, ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin eğlenerek öğrenebilmeleri için titizlikle hazırlandığına dikkati çekerek, "Çocuklarımızın ana dillerindeki yeterliklerini daha küçük yaşlardan itibaren en üst düzeylere taşımayı hem öğrencilerimiz hem Türkçemiz için çok önemli buluyoruz. Çocuklarımızın 'Topaç'ı keyifle okuyup etkinleri yapacaklarını umuyorum." ifadesini kullandı. İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerindeki öğrencilere yönelik alternatif kaynak desteklerini sürdüreceklerini aktaran Bakan Selçuk, çalışmaya emek veren tüm editörlere ve yazım komisyonuna teşekkürlerini iletti.

MEB'den öğrencilere dil becerilerini geliştirecek e-kitap: Topaç

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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