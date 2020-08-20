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  3. MEB'den özel okullara ilişkin açıklama!

MEB'den özel okullara ilişkin açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada özel öğretim kurumlarının, öğrencilerin eğitim hakkı başta olmak üzere bünyesindeki öğretmen ve çalışanların haklarını da gözeterek velilerin, maddi ve manevi taleplerine ilişkin yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olunacağı ifade edildi.

MEB'den özel okullara ilişkin açıklama!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan özel okullara ilişin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada özel öğretim kurumlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın süreciyle başlayan yeni dönemdeki hizmet koşulları, bakanlığın ilgili birimlerince hassasiyetle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada özel öğretim kurumlarının, öğrencilerin eğitim hakkı başta olmak üzere bünyesindeki öğretmen ve çalışanların haklarını da gözeterek velilerin, maddi ve manevi talepleriyle ilgili yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olunacağı ifade edildi.

MEB'den özel okullara ilişkin açıklama!

Bu süreçte önceliğin öğrencilerin, velilerin, öğretmenler ve çalışanların sağlıklı, güvenilir bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerinden yararlanması ve eğitimin devamlılığı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu noktadan hareketle, özel okul velileri tarafından Bakanlığımıza ulaştırılan talep ve öneriler, titizlikle değerlendirilmiş ve dikkate alınması gereken hususlar, özel okul temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılmıştır. 

Dünyada ve ülkemizde eğitim alanında yaşanan bu zorlu süreçte özel öğretim kurumlarımızın, öğrencilerimizin eğitim hakkı başta olmak üzere bünyesindeki öğretmen ve çalışanların haklarını da gözeterek velilerimizin maddi manevi talepleriyle ilgili yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olacağız."

MEB'den özel okullara ilişkin açıklama!

Berkem Temizel
Gece Editörü


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