MEB'den Suriyeliler için yeni adım: Artık Türkçesi olmayanlar da kayıt yaptırabilecek!

Suriyelilerin mesleki eğitime erişimlerini artırmak için yeni adımlar atan MEB, bu kez eğitimler için kayıtta istenen 'A2' düzeyinde Türkçe dil sertifikası zorunluluğunu kaldırdı.

Mesleki eğitim merkezlerinde 4 yıl eğitim alan öğrencilerin yaklaşık yüzde 2'sini oluşturan Suriyelilerin oranını yüzde 10'a çıkartabilmek için harekete geçildi.

A2 BELGESİ OLANLAR EĞİTİMDEN MUAF OLACAK

Suriyelilerin mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırabilmeleri için 'A2' düzeyinde Türkçe dil bilgisine sahip olmaları gerekiyordu. Bu da Türkçe bilmeyen Suriyelilerin eğitime erişimini zorlaştırıyordu.

Yeni düzenleme ile Türkçe dil sertifikası artık istenmeyecek, Türkçe eğitimi ilk yıl yoğun şekilde verilecek. 'A2' dil belgesi olanlar da bu eğitimden muaf tutulacak.

''SORUN ALANLARINDAN BİR TANESİNİ ÇÖZMÜŞ BULUNUYORUZ''

Türkiye'nin şu anda en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ülke olduğunun altını çizen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Okul çağındaki Suriyeli çocukların eğitime erişimlerinde çok önemli mesafeler alınmış olup, tüm kademelerde okullaşma oranlarını artırmak için Bakanlığımız çok sayıda projeyi başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Eğitim sistemimizden çoğu Avrupa ülkesinin öğrenci sayısından fazla Suriyeli öğrenci eğitim almaktadır. Verdiğimiz bu hizmetin çeşitliliği ve kalitesini artırmak için yeni projeler yürütüyoruz. Özellikle son üç yılda bu kapsamda mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyuma büyük ağırlık verdik ve çok sayıda uluslararası projeyi de yürütmekteyiz. Nisan ve Haziran aylarında projelerde gelinen noktayı ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek için kapsamlı toplantılar yapmıştık. Toplantılarda belirlenen sorun alanlarından bir tanesini artık çözmüş bulunuyoruz." dedi.