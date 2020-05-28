MEB'den üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrenciler için 4 mini YKS testi

Üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni bir sınavprojesi başlattı. MEB, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri için çevrimiçi çözümlü mini deneme sınavları yapacak. İlki 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sınavlar iki oturum halinde yapılacak. İlk oturum YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak, saat 19.00'da başlayacak ve 70 dakika sürecek. Birinci oturumda öğrencilere matematik ile Türk dili ve edebiyatından 15'er, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefeden beşer olmak üzere toplam 60 soru yöneltilecek. İkinci oturum ise İngilizce'den olacak, saat 21.00'de başlayacak, 30 dakika sürecek ve oturumda 20 soru yer alacak.

SINAV İÇİN NEREYE KAYIT OLMAK GEREKMEKTEDİR?

Çevrimiçi mini deneme sınavlarının ilki 30 Mayıs'ta, 2'ncisi 6 Haziran'da, 3'üncüsü 13 Haziran'da, 4'üncüsü ise 20 Haziran'da yapılacak. Her mini deneme iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen öğrenciler her iki oturum için de kayıt yaptırmak zorunda olacak. Öğrenciler, "//ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/sinavlar.aspx" adresinden kayıt olabilecek.

ÖN KAYIT NE ZAMAN SONA ERECEK?

Öğrencilerin her mini denemeden önce ön kayıt yaptırmaları gerekecek. Ön kayıt sınav saatinden 15 dakika öncesine kadar devam edecek. Kayıt yaptıran öğrenciler, sınava başlama saatinden 15 dakika önce sisteme giriş yaparak bekleme odasında bekleyebilecek.

SINAV SONUÇLARI NEREDE ÖĞRENCİLECEK?

Soruların doğru cevapları ve çözümleri aynı gün saat 21.30'da Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün resmi ‘Youtube’ kanalından yayımlanacak. Öğrenciler mini deneme sınav sonuçlarını sınav süresi bittikten sonra sistem üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Mini deneme sınav sorularının PDF'leri, çözümleriyle birlikte, ‘ogmmateryal.eba.gov.tr’ ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "https://ogm.meb.gov.tr/" adresinden pazar günü saat 13.00'ten itibaren yayımlanacak.

MİNİ DENEME SORULARINI KİM HAZIRLADI?

Mini deneme sınavında sorulan sorular, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünde görevli öğretmenler tarafından MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayımladığı sınav konularına uygun olarak hazırlandı. Sınav sonunda her öğrenciye karne de verilecek. Karnede Türkiye, il ve ilçe sıralaması da yer alacak.