Abit isminin anlamı nedir, Abit ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ümit Güner kimdir, öldü mü? Zerrin Özer, Ümit Güner hakkında ne dedi? İşte açıklamalar...Öçal isminin anlamı nedir, Öçal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hakkari Şemdinli Nüfusu 2020 - 2021 |  Şemdinli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Serkan Kaya'nın eşi kimdir? Ayşegül Kalfa nereli, kaç yaşında?Hakkari Derecik Nüfusu 2020 - 2021 |  Derecik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Biden'den inanılmaz itham: Rus lider Putin katildir!Radi isminin anlamı nedir, Radi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hakkari Çukurca Nüfusu 2020 - 2021 |  Çukurca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Feki isminin anlamı nedir, Feki ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. MEB'den yatılı okullara kırtasiye malzemesi ve ücretsiz tablet

MEB'den yatılı okullara kırtasiye malzemesi ve ücretsiz tablet

Yatılı Bölge Ortaokulu Öğrencilerine Kırtasiye Seti Dağıtım Törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamasında, ''Buralardaki öğrencilerimizin tamamına internet paketli tabletlerimizi ulaştırıyoruz. @Kizilay‘la kırtasiye setleri de yolda. '' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, işbirliği yaptıkları Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret etti. 

Programda konuşan Bakan Selçuk, yatılı bölge okullarının, adalet kavramı konusunda en hassas oldukları kurumların başında geldiğini belirterek, bu öğrencilerin elinden tutmak, yolunu aydınlatmak en öncelikli vazifelerinden biri olduğunu vurguladı. 

Her bir çocuğa fırsat verilmesi gerektiğinin altını çizen bakan Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yatılı bölge okullarındaki bütün çocuklarımıza 25 GB internet paketi olan tablet dağıtıyoruz. Büyük ölçüde de tamamlandı bu. Bu çalışmayı tamamlayıcı bir unsur olarak da ikinci bir husustan söz ediyoruz. Kızılay ile beraber bu çocuklarımızın kırtasiye setlerinin temini ve çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir çalışmayla karşı karşıyayız. Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu’ndaki çocuklarımızın tamamı hem tabletlerini hem diğer eğitim ihtiyaçlarını, kırtasiyelerini aldıktan sonra ben eminim ki çok daha mutlu bir şekilde kendi eğitimlerine devam edecekler. 286 yatılı bölge okulumuzda bu hizmetlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 100 bin civarında öğrencimiz var ve her bir öğrencimizin ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesi için de çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı. 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT