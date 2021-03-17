MEB'den yatılı okullara kırtasiye malzemesi ve ücretsiz tablet

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, işbirliği yaptıkları Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bulunan Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Programda konuşan Bakan Selçuk, yatılı bölge okullarının, adalet kavramı konusunda en hassas oldukları kurumların başında geldiğini belirterek, bu öğrencilerin elinden tutmak, yolunu aydınlatmak en öncelikli vazifelerinden biri olduğunu vurguladı.

Her bir çocuğa fırsat verilmesi gerektiğinin altını çizen bakan Ziya Selçuk, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak yatılı bölge okullarındaki bütün çocuklarımıza 25 GB internet paketi olan tablet dağıtıyoruz. Büyük ölçüde de tamamlandı bu. Bu çalışmayı tamamlayıcı bir unsur olarak da ikinci bir husustan söz ediyoruz. Kızılay ile beraber bu çocuklarımızın kırtasiye setlerinin temini ve çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir çalışmayla karşı karşıyayız. Şereflikoçhisar Şehit Figen Gündüz Yatılı Bölge Ortaokulu’ndaki çocuklarımızın tamamı hem tabletlerini hem diğer eğitim ihtiyaçlarını, kırtasiyelerini aldıktan sonra ben eminim ki çok daha mutlu bir şekilde kendi eğitimlerine devam edecekler. 286 yatılı bölge okulumuzda bu hizmetlerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 100 bin civarında öğrencimiz var ve her bir öğrencimizin ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesi için de çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.