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Mebus ne demek, TDK'ya göre Mebus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mebus kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mebus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mebus nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mebus kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mebus ne demek, TDK'ya göre Mebus kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mebus ne demek? Mebus TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mebus kelimesi. Peki mebus ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mebus nedir, mebus kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mebus kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mebus kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

MEBUS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mebus kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mebus kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mebus kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Milletvekili

MEBUS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ciddi görünümlü bir beyefendiye dönüyorum, mebus olduğunu söylüyorlar.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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