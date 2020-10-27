Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı tonlarca kum torbasıyla test edildi

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, açılıyor. Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metro hattı tam 9 gün boyunca ücretsiz olacak. 28 Ekim Çarşamba günü öğlen saat 12.00'de açılacak hat için 3 ay deneme sürüşü yapıldı. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının test sürüşlerinde insan ağırlığı yerine kum torbaları yerleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun konu hakkında bir açıklama yaparak test sürüşlerine ait bir video paylaştı. Ongun paylaşımına düştüğü notta, şu ifadeleri kullandı:

"28 Ekim günü açılacak olan Mecidiyeköy-Mahmutbey sürücüsüz metrosunun 3 aylık deneme sürüşleri tamamlandı. Halkımızın güvenli yolculuğu için tüm testler titizlikle yapıldı. Emeği geçen bütün çalışanlara teşekkürler."

İMAMOĞLU: 10 GÜN ÜCRETSİZ OLACAK

Öte yandan bir paylaşımda koronavirüs tedavisi gören İBB Başkanı İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, İstanbullulara bir müjde vererek hattın 10 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden bir video paylaşarak, yarın açılacak Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Öncelikle hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Salgın sürecinde kendinizi sakınmaya özen gösterin. Bugün hastanedeki 4. günüm, her şey olumlu yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum. Tek üzüntüm sizlerden uzak kalmak.

28 Ekim Çarşamba günü öğlen saat 12.00 itibarıyla Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu İstanbulluların hizmetinde olacak. Arkadaşlarımız daha önce 2 günlük bir ücretsiz kullanım planlamışlardı. Düşündüm ve bu hattın 10 gün boyunca İstanbullulara ücretsiz kullandırılması gerektiğine karar verdim. Evet, bu hat alışkanlık yapsın diye 10 gün boyunca ücretsiz olacak. Hayırlı uğurlu olsun."

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