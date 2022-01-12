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Mecitözü ne demek, TDK'ya göre Mecitözü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mecitözü kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mecitözü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mecitözü nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mecitözü kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mecitözü ne demek, TDK'ya göre Mecitözü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mecitözü ne demek? Mecitözü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Mecitözü kelimesi. Peki Mecitözü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mecitözü nedir, Mecitözü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MECİTÖZÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mecitözü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Mecitözü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çorum iline bağlı ilçelerden biri

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