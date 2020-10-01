Meclise sunuldu: KYK öğrenim kredisi, vergi, trafik cezası, harç, SGK prim affı

Devlet kurumlarına borcu olan genç, yaşlı milyonlarca vatandaşın beklediği yapılandırma hayata geçirilecek. Buna göre Vergi, trafik cezaları, MTV, harç, öğrenim kredileri, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan SGK prim, idari para cezaları ve tüm ceza ve primler yapılandırılacak. Düzenlemeler için iki bakanlığın harekete geçtiği öğrenildi.

Ekim 2020'de meclisin gündeminde, Kredi Sicil Affı, Borç Yapılandırma, Asgari Ücret, Vergi, Prim, EYT, KYK Borçları, Nafaka bulunuyor.

Vergi, trafik cezaları, MTV, harç, öğrenim kredileri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan SGK prim, idari para cezaları ve tüm ceza ve primler yapılandırılacak. SGK teşvikleri uzatılacak. Vergi indirimleri ve istisnaları uzatılacak. Pandemiden dolayı halen açılmayan ve zarar gören sektörler bazında KÇÖ ve ücretsiz izin süreleri uzatılacak. Odalar, borsalar, belediyeler ve tüm resmi dairelere olan aidat borçları ve ecrimsil cezaları kapsama alınacak.

Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yapılması planlanan yapılandırmanın detaylarını yazdı.

Başımızdan bir türlü atamadığımız bir virüs belasıyla başladık yıla. Daha başımıza neler gelecek diye isyan ediyorduk ki, ben size bu satırları yazarken ceviz büyüklüğünde dolu yağmaya başladı!!! Neyse gelelim konumuza; İyi giden ekonomi verileri, hükümet planları, çalışma ve sosyal hayatta tüm dengeler geride bıraktığımız bu 9 ayda altüst oldu. Bu süreçte sağlık sistemimizin ve sağlık çalışanlarımızın hakkını teslim edelim, harika iş çıkardılar ve çıkarmaya devam ediyorlar. Tüm sabır ve güçleriyle dimdik ayakta durmaya çalışıyorlar. Hükümet yetkililerini de es geçmemek lazım. İşten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile milyonlarca haneye nefes olacak tedbirler alındı. Elbette eleştirebiliriz; desteklerin azlığını çokluğunu, süresinin yetersizliğini, zamanlamaların önceden tespit edilemeyesini. Ancak bir gerçek var ki, tüm dünya ülkeleri bu virüs savaşında çaresiz kaldılar.

AVRUPA ÜLKELERİ BORÇLARI İPTAL ETTİ

Mart ayından bu yana alınan onlarca önlemlerden biri de borçların ertelenmesi olmuştu. Bu borçları silinmesi için de Meclis’ten bir kanun geçirilmesi gerekir. Birçok Avrupa ülkesi borçları ertelemek yerine iptal etti, İngiltere’de restoranlarda yenilen yemeklerin paralarının bile yarısını devlet karşılama kararı aldı. Biz ise 6 ay borçları erteleme kararı aldık, ertelemenin sonuna yaklaşırken borcunu ödeyebilen firma sayısı ise hiç iç açıcı değil. Hükümet yetkilileri borçların büyük bir bölümünün ödenemeyeceğini öngörüyordu ancak, ‘önce görelim, sonra uygulayalım’ mantığıyla hareket edildi.

SON YILLARIN EN KAPSAMLISI

Pandemi etkilerinin yanında, ihracat kapılarının açılmaması, artan döviz kurları nedeniyle nakit akışı bir türlü normalleşemeyen esnaf ertelenen prim ve vergi borçlarının ne olacağını kara kara düşünüyor! Hükümetimiz ise piyasayı yapılandırma düzeltebilir mi?’ sorusunu uzun masada tutuyor. Sayın Çalışma Bakanı net bir ifade ile yapılandırma getirilecek demese de son birkaç demecinde sinyallerini verdi. 2020-2022 Ekonomi Programı kapsamında Sayın Berat Albayrak’tan bu yönde bir çalışmanın açıklanmasını bekledik, ancak Sayın Albayrak’ta bu yönde bir açıklama yapmadı. Henüz net olmasa da çok zor geçirilen bu 9 ay dikkate alınarak son yılların en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi yapılacağı öngörülüyor.

YAPILANDIRMA DÜZENLENMESİNİN SATIR BAŞLIKLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortak yapacağı çalışma ile yapılandırma paketi İstihdam Paketi ve Ekonomi Planı çerçevesinde Meclis’e sunulacak.

Vergi, resim, trafik cezaları, MTV, harç, öğrenim kredileri yapılandırılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan SGK prim, idari para cezaları ve tüm ceza ve primler yapılandırılacak.

Genç girişimcilere yeni istihdam paketleri üzerinde çalışmalar yapılacak.

SGK Teşvikleri uzatılacak.

Vergi indirimleri ve istisnaları uzatılacak.

Pandemiden dolayı halen açılmayan ve zarar gören sektörler bazında KÇÖ ve Ücretsiz izin süreleri uzatılacak.

Odalar, borsalar, belediyeler ve tüm resmi dairelere olan aidat borçları ve ecrimsil cezaları kapsama alınacak.

EKİM AYI BEKLENİYOR

Ekonomiyi canlandıracak, esnafın yüzünü güldürecek ve piyasaları hareketlendirecek yapılandırmayı ekim ayında bekliyoruz.