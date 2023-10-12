Mecliste "Filistin" oturumu! "Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır"

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin TBMM genel kurulunda konuşan Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka mutlaka kurulmalıdır" dedi.

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Mecliste "Filistin" oturumu! "Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır"

İsrail Hamas çatışmaları körüklenerek devam ediyor. Tam abluka altına alınan Gazze'de sivillerde vuruluyor.

Gelişmeleri Türkiye'de yakın takip ediyor.

Öyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin genel görüşme için toplandı.

Toplantıda konuşan Kurtulmuş, Filistin-İsrail arasındaki çatışmaya değinerek, "Savaşın genişlemesinin önlenmesi, barış, güven ve istikrar ekseninde bu anlayışımız çerçevesinde adil ve hakkaniyetli bir barışın tesis edilebilmesi için Türkiye olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Ecdadımız dört asır boyunca bugünkü Filistin topraklarında farklı dinden insanları, mezhepleri, etnik yapıları bir arada yaşatabilmiş. Batılı insaflı tarihçilerin "Osmanlı barış düzeni" olarak tanımladıkları bu dönemde bir tek mezhep, din kavgası olmamış, herkesin hakkına hukukuna riayet edilmiş. Kısaca özetlemek gerekirse Mescid-i Aksa'daki Allah-u Ekber sesleriyle, hemen yanı başındaki ağlama duvarında Yahudilerin yakarışları, 100 metre ötedeki Doğuş Kilisesi'ndeki Hristiyanların duaları birbirine karışmış, insanlar barış, esenlik içinde yaşamıştır."

Kurtulmuş, Ortadoğu barışı ve Filistin-İsrail arasında barışın sağlanması için üç temel konu olduğunu ifade ederek, "1967 sınırlarında bütünleşik, tam manasıyla bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka mutlaka kurulmalıdır. Bütün dünya tarafından tanınmalıdır. Bir halkın devlet olarak varlığına müsaade edeceksiniz, asırlardır onlarla birlikte yan yana yaşamış halkın devlet olmasını kabul etmeyeceksiniz. Dolayısıyla, diyoruz ki; Türkiye olarak başından beri ifade ettiğimiz iki toplum iki devletli çözümden başka hiçbir çözüm olmadığını son olaylar bir kez daha ortaya koymuştur.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu sorunun çözülmesi için 2'nci temel mesele ise özellikle on yıllar boyunca yerleştirilen ve son birkaç yıldır giderek sayıları artan yasa dışı yerleşimciler meselesidir. İnsanlar evlerinden, iş yerlerinden, köylerinden, kentlerinden tehcir edilerek, onların yerine orayla hiç ilgisi olmayan halklar getirilmiş ve yerleşimciler uluslararası hukuka aykırı, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bir şekilde yerleştirilmeye devam edilmiştir. Yasa dışı, hukuk dışı bu yerleşimciler meselesinin ve buna bağlı olarak İsrail'in işgal ve ilhak teşebbüslerinin sona erdirilmesi, barışın önünü açacak en önemli gelişmelerden biridir.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 3'üncü temel mesele ise başta Mescid-i Aksa olmak üzere -Müslümanların, Hristiyanların ve Yahudilerin- bütün din mensuplarının kutsal mekânlarının masuniyetinin korunması ve bu anlamda dinlerin kutsallarına karşı saygı gösterilmesidir.

Onlarca kere yaşandığı gibi özellikle son dönemde sadece sıradan insanların da değil bazı milletvekillerinin, bazı bakanların öncülüğünde Müslümanların kutsal mekânı olan Mescid-i Aksa'nın defalarca baskınlara uğramış olması, baskınlarla işgal edilmiş olması uluslararası hukuk bakımından kabul edilebilecek bir durum değildir" değerlendirmesini yaptı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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