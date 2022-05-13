Mecliste kabul edildi! Kadına ve sağlıkçıya şiddet uygulayana tutuklama kararı

Kadına ve sağlıkçılara karşı uygulanan şiddettin önlenmesine ilişkin yasa mecliste kabul edildi. Yasa ve ısrarlı takip ceza kapsamına alınarak, ısrarlı takibe 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yapılan bu eylem çocuğa ve boşanılan eşe karşı olursa ceza daha da artırılacak. Pişmanlık içermeyen davranışlar indirim nedeni sayılmayacak, kravat ve takım elbiseden dolayı ceza indirimi yapılmayacak.

İYİ HAL, TAKDİR İNDİRİMİ OLARAK GÖRÜLMEYECEK

Alınan karar ile kadınlara uygulanan şiddetin cezası 2 buçuk yıl, işkencenin cezası ise 5 yıl hapisten başlarken, tehditin cezası en az 9 ay olacak. Kasten öldürmenin cezası da müebbet hapis cezası olacak. Verilen cezalarda iyi hal, takdir indirimi olarak görülmeyecek.

Sağlıkçılara uygulanan suçlarda kasten yaralama katalog suçu kapsamına alınarak tutuklu yargılanmanın önü açılacak. Doktorlara tıbbi işlem ve uygulamalarına ilişkin cezai soruşturma açılması için Mesleki Soruşturma Kurulu'nda izin alınması şartı getirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkçılara şiddetle ilgili yasanın kabul edilmesinin ardından "Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.