Mecmu ne demek, TDK'ya göre Mecmu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mecmu ne demek? Mecmu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mecmu kelimesi. Peki mecmu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mecmu nedir, mecmu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mecmu kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mecmu kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MECMU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mecmu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mecmu kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mecmu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir araya getirilmiş, toplanmış, bütün, hep

- Toplam

