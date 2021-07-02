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Mecra isminin anlamı nedir, Mecra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Mecra ismi; suyun aktığı yol anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Mecra isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Mecra isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Mecra isminin anlamı nedir, Mecra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Mecra isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Mecra ismi ne demek, Mecra ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Mecra isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Mecra İsminin anlamı nedir? TDK Mecra anlamı:

Mecra ismi TDK'da yatak ve bir işin gidişi, bir olayın doğrultusu anlamına gelmektedir.

Mecra İsmi Kuranda geçiyor mu?

Mecra ismi Kuran'da geçmektedir. 

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Mecra isminin kökeni:

Mecra ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de  46 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Mecra isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Mecra isminin rengi:

Akuamarin

Mecra ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Mecra isminin Harf Analizi Nedir ?

Mecra ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M: Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E: İletişim, duygusal karışık

C: Canlı, arkadaş canlısı

R: Akıllı, lider, sert

A: Öncü, lider, mantıklı

Mecra isminin Numerolojisi Kaçtır?

Mecra ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 16

E: 6

C: 3

R: 21

A: 1

= 47 Mecra İsminin Numeroloji Toplamı 47’dir.

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Mecra isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Mecra ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Mecra isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4E: 5C: 3R: 9A: 1 = 22

2 2= 4Kader sayısıdır

Mecra isminin 4kader sayısına göre kişilik özellikleri

4– Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısında da oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek  için elinden geleni yapar.  Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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