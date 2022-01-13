Meczup ne demek, TDK'ya göre Meczup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meczup ne demek? Meczup TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meczup kelimesi. Peki meczup ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meczup nedir, meczup kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MECZUP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meczup kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Meczup kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meczup kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse

- Aklını yitirmiş kimse, deli



MECZUP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bunlardan başka köyün iki meczubu, bir cücesi vardır.

