Medarımaişet ne demek, TDK'ya göre Medarımaişet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Medarımaişet ne demek? Medarımaişet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi medarımaişet kelimesi. Peki medarımaişet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre medarımaişet nedir, medarımaişet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MEDARIMAİŞET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Medarımaişet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Medarımaişet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre medarımaişet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geçimi sağlayacak koşul, iş



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