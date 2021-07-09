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Medar isminin anlamı nedir, Medar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Medar ismi; vasıta sebep anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Medar isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Medar isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Medar isminin anlamı nedir, Medar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Medar isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Medar ismi ne demek, Medar ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Medar isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Medar İsminin anlamı nedir? TDK Medar anlamı:

Medar ismi TDK'da dönence, cezir karşıtı ve dayanak, yardımcı olmak üzere iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

Medar İsmi Kuranda geçiyor mu?

Medar ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Medar isminin kökeni:

Medar ismi Farsça-Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 53 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Medar isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Medar isminin rengi:

Dağ Pembesi

Medar ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Medar isminin Harf Analizi Nedir ?

Medar ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M: Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E: İletişim, duygusal karışık

D: Üstün güçler, güçlü

A: Öncü, lider, mantıklı

R: Akıllı, lider, sert

Medar isminin Numerolojisi Kaçtır?

Medar ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 16

E: 6

D: 5

A: 1

R: 21

= 49 Medar İsminin Numeroloji Toplamı 49’dir.

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Medar isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Medar ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Medar isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4E: 5D: 4A: 1R: 9 = 23

2 3= 5Kader sayısıdır

Medar isminin 5kader sayısına göre kişilik özellikleri

5– Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile uyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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