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Meddah ne demek, TDK'ya göre Meddah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Meddah kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Meddah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Meddah nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Meddah kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Meddah ne demek, TDK'ya göre Meddah kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meddah ne demek? Meddah TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meddah kelimesi. Peki meddah ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meddah nedir, meddah kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MEDDAH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meddah kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Meddah kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meddah kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taklitler yaparak, hoş hikâyeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı
- Öven, aşırı övgüde bulunan kimse

MEDDAH CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ramazan geceleri bu kahveye meddahlar, cura, bağlama gibi meşhur saz çalanlar geliyordu.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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