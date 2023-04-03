Medi Luzolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Medi Luzolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Medi Luzolo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Medi Luzolo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.