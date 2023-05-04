Medikal tekstil şirketinden alkış alacak davranış, çalışanlarına banka promosyonu dağıtarak örnek oldu

İzmirli medikal tekstil firması, alkış alacak bir davranış da bulunarak çalışanlarını banka promosyonunu almayarak çalışan işçilere dağıtması örnek bir davranış olarak taktirle karşılandı

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Medikal tekstil şirketinden alkış alacak davranış, çalışanlarına banka promosyonu dağıtarak örnek oldu

İzmirli medikal tekstil firması, kamu sektöründen alışık olduğumuz banka promosyonlarını çalışanlarına eşit bir şekilde dağıtarak örnek bir hareket sergiledi. 120 çalışanın 10'ar bin TL ek ücret aldığı firmada çalışanların yüzü, promosyon müjdesiyle güldü.

Türkiye'nin önemli tekstil firmalarından Çizgi Medikal, uzun süredir yürüttüğü promosyon görüşmelerinin ardından yapılan pazarlık sonucu çalışanlarına müjdeyi verdi. Çalışanların hesabına tek seferde 10 bin TL banka promosyonu yatırılırken, iş yerindeki 120 çalışan kararı memnuniyetle karşıladılar. Çizgi Medikal CEO'su Atilla Ayar, banka promosyonlarının bayram öncesi çalışanların hesaplarına yatırılmasıyla personelin motivasyonunun da güçlendiğine işaret ederek, bu kararın diğer tüm özel sektörlerde de uygulanması gerektiğini belirtti.

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DİĞER FİRMALARA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK DAVRANIŞTA BULUNDU

Aldıkları kararın tüm sektörlere de örnek olması gerektiğini belirten firma Atilla Ayar, "Banka promosyonu kamu sektöründe dağıtılıyordu fakat özel sektörde dağıtıldığını pek duymamıştık. Banka promosyonlarının özel sektörde de dağıtıldığını haberlerde duymuştuk ve bununla ilgili bir araştırma yaptık. Bu vesileyle bankamızla da iletişime geçtik ve ilk defa bankamızdan aldığımız promosyonun tamamını çalışanlarımıza dağıttık. 120 çalışanımıza kişi başı 10 bin lira dağıttık. Böylece sektörde de örnek bir hareket yaptık. Promosyonların bayrama yetişmesi için yoğun bir çaba sarf ettik. Çalışanlarımıza bayram öncesi bu promosyonları yatırarak onların da evlerine bir katkı sağlamasına yardımcı olduk. Böylelikle onların da motivasyonu artmış oldu. Bence diğer firmalar da promosyonları çalışanlarına dağıtmalı çünkü bu bir hak. Bundan sonra da alacağımız promosyonun tamamını çalışanlarımıza dağıtmak istiyoruz" diye konuştu.

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ÇALIŞANLAR FİRMANIN BU ŞESTİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKMADI

Firma çalışanları da promosyon ücretlerinin kendilerine dağıtılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Çalışanlardan Ersin Yılmaz, "Çok memnun kaldık, çok iyi oldu. Biz de bu promosyon ücretiyle ihtiyaçlarımızı gidermiş olduk ve bayram öncesi çok iyi geldi. Daha önce televizyonda haberlerde görüp imreniyorduk. Bize de nasip oldu" açıklamasında bulundu. Başka bir çalışan Serpil Yılmaztekin ise, "Bu promosyon hepimiz için sürpriz oldu. Çevremizde promosyon aldığımızı duyanlar da şaşırdılar. Keşke bizde de olsaydı dediler. Bizim için aniden bir ek gelir gibi oldu ve değerlendik. Tüm çalışanlar olarak çok hoşumuza gitti. Firmamız her zamanki gibi örnek bir davranış sergiledi. Umarım tüm iş erlerine örnek olur" sözlerine yer verdi.

KAYNAK: İHA

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