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  3. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verildi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta ihracı öncesinde hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 2, ihraç sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 ve tedbire uymama eylemi dolayısıyla da 2 olmak üzere, toplam 5 maç men cezası verildiği belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Okan Buruk'a bu eylemleri sebebiyle toplam 38 bin lira da para cezası uyguladığı aktarıldı.

Medipol Başakşehirli futbolculardan İrfan Can Kahveci'ye 1 maç men ve 13 bin lira, Rafael'e de 13 bin lira para cezası veren kurulun, turuncu-lecivertli kulübe ise 150 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

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