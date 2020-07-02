Medipol Başakşehir'in koronavirüs test sonuçları ne çıktı? Kulüpten açıklama

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in koronavirüs test sonuçları açıklandı.

Hafta sonu Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de yapılan koronavirüs test sonuçlarının tümü negatif çıktı.

Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu şekilde

'Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır.''