27.000.000 TL'lik mevcut sermayesini 34.000.000 TL'ye çıkarma amacıyla yaptığı halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan Meditera Tıbbi AŞ'nin halka arzında, taslak izahnamesinin yayımlanmasının ardından detaylar ortaya çıktı. Peki Meditera halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Meditera tıbbi malzeme halka arz hisse, borsa kodu, kaç lot verir? | İzahname ve işte tüm detaylar...

MEDİTERA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Meditera Tıbbi AŞ yetkililerince yayımlanan izahnamenin detaylarına göre, halka arzda satışa aracılık edecek kurumun Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ olması bekleniyor. Ancak şirketin halka arzında konsorsiyum üyeleri henüz netleşmedi. Yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecek olup anlaşınız için teşekkür ederiz.

Halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı yüzde 25,92 olacaktır.

MEDİTERA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

İzahnameye göre halka arzın oransal şekilde olması bekleniyor.

Şirket yetkililerince açıklanan izahnamenin detaylarına göre, çıkarılmış sermayenin 27.000.000 TL'den 34.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 7.000.000 TL nominal değerli payın halka arzı planlanmaktadır.

MEDİTERA TIBBİ MALZEME HALKA ARZ HİSSE

Meditera hisseleri 28 TL'den sabit fiyat ile satışa sunulmuş olacak. Aynı zamanda şirket halka arz ile beraber 27.000.000 TL olan sermayesini 7.000.000 TL çoğaltarak 34.000.000 TL'ye çıkaracak.

Halka arzın gerekçesi, şirket tarafından şöyle açıklandı:

Kaynak elde edilmesi

Kurumsallaşma

Şirket değerinin ortaya çıkması

Bilinirlik ve tanınırlığın artması

Şeffaflık

Hesap verebilirlik

MEDİTERA HALKA ARZ BORSA KODU

Meditera #MEDTR kodu ile borsaya çıkacak.

KOD: #MDTR

Halka arz Gedik Yatırım tarafından “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile yapılacaktır. Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 3 iş günü olacaktır.

MEDİTERA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Toplam 7.000.000 Lot piyasaya sürmesi planlanmaktadır.

Sabit fiyat ile talep toplama yöntemiyle piyasaya sürülecek olan lotlarda, talep olsa dahi ek satış planlanmamaktadır.

2021'in ilk yarısında onay alan şirketin yine bu tarihlerde halka arz edilmesi planlanıyor.

Halka arz fiyatı: 28 TL

İZAHNAME