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Medüz ne demek, TDK'ya göre Medüz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Medüz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Medüz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Medüz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Medüz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Medüz ne demek, TDK'ya göre Medüz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Medüz ne demek? Medüz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi medüz kelimesi. Peki medüz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre medüz nedir, medüz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MEDÜZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Medüz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Medüz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre medüz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Denizanası

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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