Medy Elito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Medy Elito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Medy Elito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Medy Elito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Medy Elito 20 Mart 1990 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Medy Ekofo Elito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Medy Elito Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Welling United futbol takımında oynamaktadır. Welling United takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Medy Elito'nin Welling United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Medy Elito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Medy Elito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Medy Elito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Medy Elito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Colchester Utd.

1 Mart 2010 yılında Cheltenham

1 Mayıs 2010 yılında Colchester Utd.

1 Kasım 2010 yılında FC Dag & Red

1 Ocak 2011 yılında Colchester Utd.

25 Şubat 2011 yılında Cheltenham

31 Mayıs 2011 yılında Colchester Utd.

1 Temmuz 2011 yılında FC Dag & Red

15 Temmuz 2014 yılında VVV-Venlo

1 Temmuz 2015 yılında Newport County

1 Temmuz 2016 yılında Cambridge Utd.

27 Temmuz 2018 yılında Barnet

29 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

11 Ağustos 2021 yılında Wealdstone

4 Ağustos 2022 yılında Welling Utd.

Medy Elito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Medy Elito şuan Welling United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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