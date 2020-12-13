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  3. Medya camiası gazeteci M.Hanifi Kılıç ile Sezin Pınar nikahında bir araya geldi

Medya camiası gazeteci M.Hanifi Kılıç ile Sezin Pınar nikahında bir araya geldi

Gazeteci M.Hanifi Kılıç ve meslektaşı Sezin Pınar düzenlenen nikahla dünyaevine girdi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun kıydığı nikahta medya camiasınında tanın simalar yer aldı.

Medya camiası gazeteci M.Hanifi Kılıç ile Sezin Pınar nikahında bir araya geldi

Uzun yıllar birçok ulusal televizyon kanalının Gaziantep temsilciliğini yaparak, kentin ulusal ve uluslararası arenada yer almasına katkı sağlayan ve önemli haberlere imza atan gazeteci Hanifi Kılıç, meslektaşı Sezin Pınar ile yaşamını birleştirerek dünya evine girdi. Şehitkamil Nikah Salonunda düzenlenen nikah merasimine siyaset, iş ve basın dünyasından çok sayıda ünlü isim katılırken çiftin nikahını Şehitkamil

Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kıydı. Hanifi-Sezin çiftinin şahitliklerini Prof. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Büyük Brilik Partisi MYK Üyesi İhsan Kaya, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, DİSK eski Bölge Bakanı Nihat Bencan, iş kadını Zehra Mart, Didem Kırmızıtaş ve Şehitkamil Belediyesi Basın Yayın Müdürü Aydın Sert yaptı. Nikah sonrası tebrikleri kabul eden çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen törende çifti mesai arkadaşları ve yakınları da yalnız bırakmadı.

Medya camiası gazeteci M.Hanifi Kılıç ile Sezin Pınar nikahında bir araya geldi

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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