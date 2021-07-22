Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır'ın Amerikan vakfından 4 yılda 476 bin 720 dolar fon aldığı ortaya çıktı!

ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation, resmi sitesinde Türkiye'de fonladığı basın kuruluşlarını açıkladı. Özellikle gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope yabancı fonlarla da finanse ediliyor olması dikkat çekti. Gelin hep birlikte Amerikan vakfı Türkiye’de hangi medyaya ne para verdi bakalım...

İŞTE HİBE ALAN O KURULUŞLAR

On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında şöyle sıralandı;

Anadolu Kültür Derneği

Hrant Dink Vakfı

Filmmor Kadın Kooperatifi

140Journos

Mezopotamya Vakfı

IKSV, Serbestiyet

Hafıza Merkezi

Sivil Sayfalar

Sabancı Üniversitesi

Bağımsız Gazetecilik Platformu P24

Mekanda Adalet Derneği

Mor Çatı Kadın Derneği

Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM)

TESEV

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)

Yurttaşlık Derneği

Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)

BİRİNCİ SIRADA RUŞEN ÇAKIR'IN HABER SİTESİ VAR!

En çok fonlanan kuruluşların başında gazeteci Ruşen Çakır’ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesi olduğu görüldü. Medyascope’un 2016 yılından 2020' e kadar aldığı toplam destek 476 bin 720 dolar olarak kaydedildi.

Diğer bazı kuruluşların aldığı hibe miktarları ise şöyle:

Serbestiyet: $ 49,995

140Journos: $60,000

P24: $124,015

Pek çok kişi de Çakır ve Medyascope'un aldığı paraya yönelik eleştiride bulundu. İşte onlardan bazıları;