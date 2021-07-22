Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır'ın Amerikan vakfından 4 yılda 476 bin 720 dolar fon aldığı ortaya çıktı!
ABD menşeli vakıf Chrest Foundation tarafından fonlandığı ortaya çıkan Medyascope'un kurucusu gazeteci Ruşen Çakır'ın, vakıftan 4 yılda 476 bin 720 dolar para aldığı ortaya çıktı.
ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation, resmi sitesinde Türkiye'de fonladığı basın kuruluşlarını açıkladı. Özellikle gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope yabancı fonlarla da finanse ediliyor olması dikkat çekti. Gelin hep birlikte Amerikan vakfı Türkiye’de hangi medyaya ne para verdi bakalım...
İŞTE HİBE ALAN O KURULUŞLAR
On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında şöyle sıralandı;
- Anadolu Kültür Derneği
- Hrant Dink Vakfı
- Filmmor Kadın Kooperatifi
- 140Journos
- Mezopotamya Vakfı
- IKSV, Serbestiyet
- Hafıza Merkezi
- Sivil Sayfalar
- Sabancı Üniversitesi
- Bağımsız Gazetecilik Platformu P24
- Mekanda Adalet Derneği
- Mor Çatı Kadın Derneği
- Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM)
- TESEV
- Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)
- Yurttaşlık Derneği
- Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA)
BİRİNCİ SIRADA RUŞEN ÇAKIR'IN HABER SİTESİ VAR!
En çok fonlanan kuruluşların başında gazeteci Ruşen Çakır’ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesi olduğu görüldü. Medyascope’un 2016 yılından 2020' e kadar aldığı toplam destek 476 bin 720 dolar olarak kaydedildi.
Diğer bazı kuruluşların aldığı hibe miktarları ise şöyle:
- Serbestiyet: $ 49,995
- 140Journos: $60,000
- P24: $124,015
Pek çok kişi de Çakır ve Medyascope'un aldığı paraya yönelik eleştiride bulundu. İşte onlardan bazıları;